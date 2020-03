Coronavirus, riapre il Louvre

Parigi, 4 mar. (Adnkronos) – Il ha annunciato oggi la sua riapertura al pubblico. Il museo parigino, il più grande della Francia, era chiuso da domenica dopo che il personale aveva espresso timori di esposizione al contagio di coronavirus. Ieri era il giorno di chiusura settimanale, ma oggi il museo riapre dopo che la direzione ha varato una serie di misure d’igiene supplementari in concertazione con i sindacati, spiegano i media francesi.

Le autorità francesi hanno vietato sabato le manifestazioni con più di 5mila persone contemporaneamente nello stesso luogo, ma ciò non accade nei musei, anche se molto visitati, perché il pubblico si disperde in diverse sale. Per questo già ieri il palazzo di Versailles era aperto al pubblico, ricorda Le Figaro.