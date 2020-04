Coronavirus, ricerca sugli antipertensivi: nessuna prova che aumentino i rischi

Al momento non ci sono prove che i farmaci antipertensivi siano responsabili di un aumentato rischio di infezione da Covid-19 o di maggiore gravità della patologia. Questa in sintesi la conclusione di uno studio, in pubblicazione sulla rivista ‘Mayo Clinic Proceedings’, condotto da un team internazionale di scienziati, tra i quali l’italiano Giuseppe Lippi ordinario di Biochimica clinica all’università di Verona, e direttore dell’Uoc di Laboratorio analisi dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata. Un dibattito quello intorno a questi medicinali, apertosi intorno all’evidenza che i pazienti con patologie pregresse come ipertensione, insufficienza cardiaca e malattie renali croniche hanno un rischio aumentato di sviluppare una forma più grave di Covid-19. Da qui le ipotesi sulla possibile influenza di farmaci antipertensivi, quali gli inibitori dell’angiotensin-converting (Acei) e degli antagonisti del recettore dell’angiotensina (Arb) nei pazienti Covid. Una delle vie attraverso cui il virus entra nelle cellule è mediante l’Ace2, l’enzima che converte l’angiotensina I in angiotensina II nei polmoni e in altri tessuti ed organi. Questo fa ipotizzare che alcuni farmaci possano aumentare la suscettibilità al virus e la severità della patologia. Dopo un esame approfondito di oltre 60 lavori scientifici pubblicati, i ricercatori hanno però concluso che nessuno studio ha finora riportato l’esistenza di un aumento dei valori, e che una maggiore espressione non sottenderebbe necessariamente un aumento del rischio di infezione o di gravità della patologia.

“In accordo con le attuali linee guida, raccomandiamo ai pazienti ipertesi di non sospendere la terapia farmacologica anti-ipertensiva”, afferma il principale autore Fabian Sanchis-Gomar dell’università di Valencia. La ricerca ha principalmente riguardato studi che evidenziano come valori aumentati di angiotensina II possano favorire la sindrome da distress respiratorio acuto nei pazienti Covid-19. Altre ricerche suggeriscono che gli inibitori del sistema renina-angiotensina-renina potrebbero giocare un ruolo importante nel trattamento di Covid-19. Gli autori tuttavia concludono che sono necessari altri studi e valide prove scientifiche per formulare conclusioni definitive. Le prove attuali indicano che gli inibitori del sistema renina-angiotensina-renina riducono significativamente la mortalità nelle malattie cardiovascolari e la progressione della malattia renale cronica, e che sono il cardine nel trattamento dell’insufficienza cardiaca e dell’ipertensione. “La terapia con Ace-inibitori o bloccanti dei recettori dell’angiotensina dev’essere continuata o eventualmente iniziata, secondo le specifiche indicazioni e indipendentemente da Covid-19”, avverte Sanchis-Gomar.