Coronavirus, risalgono i contagi, in flessione i decessi

ROMA (ITALPRESS) – Risale in Italia il numero dei nuovi casi di coronavirus. Secondo i dati contenuti nel bollettino del Ministero della Salute, sono 163 i nuovi contagiati (ieri erano 114). Il numero totale, da inizio pandemia, sale quindi a 243.506. In leggero calo i decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 13, contro i 17 di ieri, portando il numero complessivo a un soffio dalla soglia dei 35 mila. In crescita i guariti, 575 rispetto a ieri: il totale conta 196.016. Per quanto riguarda gli attualmente positivi sono 12.493, con una riduzione nelle ultime 24 ore di 426. In aumento di 20 i ricoverati: oggi sono 797, 57 dei quali si trovano in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri). Infine in calo coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 11.639, -443 rispetto a ieri.

