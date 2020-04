Roma, 29 apr.(Adnkronos) – “Sono rimasta in presidio all’Aula perché questo luogo di democrazia non può essere lasciato all’occupazione della Lega. Salvini e i suoi non ci spaventeranno con questi sistemi da spettacolo, che non portano niente all’Italia in difficoltà”. Lo afferma la senatrice Tatjan Rojc (Pd), presente nell’Aula di Palazzo Madama con le senatrici Pd Caterina Biti, Valeria Valente e Anna Rossomando.