Milano, 14 nov. (Adnkronos) – “Questa è una pandemia che probabilmente durerà un anno e mezzo, è plausibile che termini all’inizio dell’estate prossima se i vaccini arriveranno in maniera consistente. In 18 mesi c’è poco da dire mi fermo, non mi fermo, c’è da fare una gestione intelligente delle cose”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene via streaming a IF Italian Festival – Milano Undistancing, il Festival della creatività nella Comunicazione.