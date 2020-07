Coronavirus: Sala, ‘tornassi indietro parlerei meno, ho sbagliato su smartworking’

Milano, 4 lug. (Adnkronos) – “La vera questione non è come sta Milano, ma ‘è davvero finita?’. La scienza non ci aiuta, anche gli scienziati non sanno molto e il problema è che parlano tanto, in un momento in cui bisogna parlare poco. Se potessi tornare indietro non parlerei un sacco di volte anche io”. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si svela in un’intervista a Selvaggia Lucarelli su Tpi e conferma i suoi dubbi su un’eventuale ricandidatura.