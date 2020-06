Sale a 29 il numero di positivi a Mondragone, in provincia di Caserta, dove si registra un nuovo focolaio di Covid-19 nell’area dei Palazzi Cirio. L’Asl di Caserta comunica che i sono 18 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nel territorio è in corso uno screening della popolazione che vive nei Palazzi Cirio per cui un’ordinanza della Regione Campania ha disposto l’isolamento domiciliare fino al prossimo 30 giugno.