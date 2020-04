Coronavirus, Salerno: nave da Tunisi, sbarcati i 96 italiani (con tre neonati). Nessun contagiato

E’ giunta alle ore 12 al porto commerciale di Salerno la motonave “Catania” della compagnia di navigazione “Grimaldi Lines” con a bordo un gruppo di cittadini italiani (o residenti in Italia) provenienti da Tunisi, autorizzati al rientro in patria dal Governo tunisino d’intesa con l’Ambasciata italiana di Tunisi.Sono sbarcati complessivamente 96 passeggeri, di cui 3 neonati. Sono stati fatti sbarcare prima i cittadini non automuniti e, successivamente, quelli imbarcati con veicoli al seguito (23 auto e 4 motociclette). Tutti sono stati sottoposti a uno screening sanitario mediante test sierologici, all’esito del quale non sono state riscontrate problematiche. Alle operazioni, coordinate dalla Prefettura di Salerno d’intesa con l’Unità di crisi istituita per la gestione dell’emergenza Covid-19 presso la Regione Campania, hanno partecipato, oltre alle forze di polizia statali e alla Polizia di frontiera, la Capitaneria di Porto e la Polizia municipale di Salerno, l’Agenzia delle Dogane, l’Usmaf, i volontari della Protezione civile regionale e la Croce Rossa.