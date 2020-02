Coronavirus, Salvini: “Chi arriva da luoghi a rischio non deve camminare in strada”

Viareggio (Lucca), 22 feb. – (Adnkronos) – “Quando si tratta della salute dei nostri figli bisogna unirsi. Certo sentirsi dire da qualcuno che ha la massima responsabilità della salute del popolo italiano, fino a ieri l’altro, che ‘è tutto sotto controllo…’. Noi a gennaio andammo in Parlamento chiedendo verifiche, controlli, quarantene. Ci dissero ‘sciacalli, allarmisti, razzisti’ mentre oggi ‘ce ne stiamo rendendo conto’. Io sono in collegamento con il Veneto e la Lombardia, e purtroppo i contagi rischiano di superare quota cento nelle prossime ore”. Lo ha detto il leader della Lega inaugurando una sede del partito a Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio (Lucca).

“E’ evidente che bisogna fare tutto ciò che è necessario fare: chiunque arrivi da luoghi a rischio non deve camminare in mezzo alla strada – ha aggiunto Salvini – Bisogna controllare, sigillare, visitare e identificare. Adesso stiamo vicini ai medici che sono in prima linea, ai sindaci e ai governatori”.

Secondo il leader della Lega “abbiamo al governo gente pericolosa al governo per sé e per gli altri. Sono giornate complicate e oggi il segretario del Pd Zingaretti ha detto che la priorità è smontare i decreti sicurezza. Vi rendete conto che abbiamo al governo persone pericolose”.