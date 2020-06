Coronavirus: Salvini, ‘non chiudere ospedali Milano e Bergamo’

Castelli Calepio (Bg), 15 giu. (Adnkronos) – “Valga per qualche fenomeno del Pd, senza alcun riferimento a Gori o a Sala: grazie a Dio” gli ospedali realizzati a Milano e Bergamo durante l’emergenza coronavirus “sono rimasti in gran parte vuoti, ma ci hanno chiesto non smontateli. Adesso pare che a ottobre cataclisma, bufera: si tengano lì, se poi non serviranno neanche a ottobre e a novembre ben venga, ma preferisco avere a Bergamo e Milano due strutture pronte, vuote, pagate da privati che non averle. Chi chiede di chiudere gli ospedali di Bergamo e Milano fa il male dei bergamaschi e dei milanesi”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, durante una conferenza stampa a Castelli Calepio in provincia di Bergamo.