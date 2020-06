Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Stiamo tenendo sotto i controlli l’Italia e gli italiani e ci mancano barchini e barconi. Quella nave è una follia come costo, come rischio e adesso abbiamo scoperto che è una follia anche dal punto di vista sanitario. Il fatto che siano triplicati gli sbarchi di immigrati solo via mare dall’anno scorso è una cosa che non mi dà pace”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, commenta la notizia di 28 immigrati positivi al coronavirus sbarcati in Sicilia.