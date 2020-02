Coronavirus, Sardine: “Antidoto culturale necessario in momento di panico”

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “L’antidoto da trovare è sicuramente scientifico ma noi cerchiamo di portare avanti un antidoto culturale, necessario in questo momento di panico mediatico”. Così all’Adnkronos il coordinamento 6000 Sardine spiega la campagna “#Nonfarticontagiare”, lanciata nelle scorse settimane.

Una campagna “contro la #disinformazione” che sottolinea che “l’unica mascherina utile è quella della #cultura”. A distanza di qualche settimana, con le vittime del anche in Italia è ancora valido l’invito? “E’ sempre più necessario portare avanti questa sensibilizzazione – dicono dal movimento – la cultura non risolve il problema del coronavirus, le istituzioni stanno facendo la loro parte dando consigli e indicazioni importanti che vanno seguiti. Certamente bisogna ascoltare la scienza ma noi parliamo di discriminazione, attualmente nei confronti di persone dai tratti somatici asiatici, questo l’Italia non può permetterselo”.