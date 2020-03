Coronavirus, Scotti (Omceo): Le aggressioni ai medici? Atti di terrorismo

Aggressioni al personale sanitario? “Considero queste persone terroristi. Le loro azioni sono puro terrorismo verso la sanità italiana, che attualmente è fondamentale, come mai prima d’ora. Attaccare questo sistema, significa attaccare l’elemento più alto dello Stato”. In diretta a ‘Barba&Capelli’, su Radio CRC, è intervenuto Silvestro Scotti, presidente dell’ordine dei medici di Napoli. In questo momento di emergenza coronavirus, “la cosa migliore è sempre contattare il medico telefonicamente, ma stiamo cercando di utilizzare anche whatsapp, SMS, proprio per evitare che le sale di attesa si affollino e diventino pericolose per i pazienti e per il medico stesso. Dobbiamo evitare di sovraffollare pronti soccorsi, presidi sanitari nei casi in cui non è necessario”, ha spiegato, ribadendo che “gli appelli a come comportarsi sono quelli che, oramai, sono ripetuti alla follia: lavarsi le mani, non toccarsi mani, bocca, occhi, starnutire in un fazzoletto oppure nell’incavo del gomito. Tossendo nel gomito, infatti, si evita che le goccioline di saliva si disperdano nell’aria, creando un effetto aerosol per gli altri. E’ un modo per evitare la diffusione. Gli asintomatici, o chi presenta pochissimi sintomi, sono i maggiori responsabili della diffusione, non essendo consapevoli di avere l’infezione”.