Coronavirus, secondo positivo a Somma Vesuviana. Appello del sindaco ai cittadini: State a casa

“C’è il secondo caso di Coronavirus a Somma Vesuviana. Dobbiamo stare a casa!!! C’è gente che addirittura si reca a casa di amici a cena per stare insieme. Non si può fare e non si deve fare! Anche la spesa, dovete farla non giorno per giorno ma dovete fare la spesa di tutta la settimana o anche per due settimane. All’interno dei parchi o dei condomini, ci sono famiglie che si riuniscono con altre famiglie. Non si può fare e non si deve fare!!! Mi dicono anche di gente che arriva con le valige alla stazione e si fa venire a prendere con le macchine. Chi viene da fuori, dalle zone critiche deve mettersi in quarantena. Ora basta!! Adesso ci saranno misure ancora più restrittive su tutto il territorio comunale”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.