Coronavirus: Sgarbi a ruota libera, ‘ristoratori, domani mandate affanc… chi vi dice di chiudere’

Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “‘Io apro, questo il vostro grido di guerra: voi aprite e io sarò con voi. Aprite! E chi vi dice chiudi, mandatelo a fare in c….”. Vittorio Sgarbi senza freni: in un video pubblicato sui suoi canali social, il deputato -da sempre vicino alla causa dei ristoratori costretti a tenere chiuse le serrande- si lancia in un’invettiva in difesa della protesta ‘Io Apro’, lanciata domani dagli esercenti della ristorazione.