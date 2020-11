Coronavirus: Sibilia, ‘positivo ma ne sono uscito, limitare contatti anche in famiglia’

(Adnkronos) – “Ho avuto il COVID ma ora sto bene e al lavoro. Vorrei ringraziare il personale della Polizia Sanitaria e il personale medico del Celio per la professionalità, la disponibilità e la vicinanza che mi hanno mostrato. Al lavoro giorno e notte a processare tamponi. Grazie per tutto ciò che state facendo. E grazie a tutti gli operatori sanitari d’Italia che sono in prima linea nella cura delle persone in condizioni critiche”. Così il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia, del M5S, in un lungo post su Facebook in cui si racconta e raccomanda di limitare i contatti, anche in famiglia.