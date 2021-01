Palermo, 1 gen. (Adnkronos) – E’ di 28 morti il bilancio delle vittime da coronavirus in Sicilia. I nuovi contagi sono 1.122, per un totale di 34.347 attuali positivi. I dimessi/guariti sono stati oggi 615. I tamponi sono stati 7.497. I ricoverati in terapia intensiva sono in tutto 176, con un ingresso di 11 persone.