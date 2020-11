Coronavirus, Sindaco Palermo annuncia ordinanza su divieto stazionamento

PALERMO (ITALPRESS) – “Firmerò un’ordinanza nei prossimi giorni con la quale si afferma il divieto di stazionamento, indicato in una precedente ordinanza, tutti i giorni dalle 16 alle 22 compresi sabato e domenica. Serve a far comprendere che il sindaco di questa città è veramente preoccupato”. Lo ha affermato, nel corso una videoconferenza sull’emergenza Covid-19,

il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, che si è detto seriamente preoccupato della situazione ed ha invitato i cittadini a restare a casa.

“L’ordinanza sul divieto di stazionamento entrerà in vigore a partire da venerdì, il tempo materiale di scriverla e firmarla”, ha aggiunto il sindaco Leoluca Orlando, che ha ringraziato le forze dell’ordine e gli operatori sanitari per l’attività svolta. “L’obiettivo è quello di ridurre al minimo le possibilità di contagi”, ha sottolineato il primo cittadino, annunciando che “per quanto riguarda il divieto di stazionamento sabato e domenica sarà valido per l’intera giornata, comprese le zone costiere”.

