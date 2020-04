Coronavirus, solo 18 nuovi positivi in Campania: il totale sale a 4349

Sono 18 i pazienti risultati positivi al Coronavirus oggi in Campania. Lo si apprende dall’Unità di Crisi della Regione Campania. Il totale complessivo dei positivi in regione sale a 4.349, mentre i tamponi eseguiti oggi sono stati 1.509 per un totale di 68.727 tamponi. Nel dettaglio all’ospedale Cotugno di Napoli sono stati esaminati 188 tamponi di cui 2 risultati positivi; all’ospedale Ruggi di Salerno 414 tamponi di cui 1 risultato positivo; all’ ospedale Sant’Anna di Caserta 69 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; all’ Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise 97 tamponi di cui 1 risultato positivo; all’ospedale Moscati di Avellino 96 tamponi di cui nessuno risultato positivo; all’ospedale San Paolo di Napoli 169 tamponi di cui 8 risultati positivi; all’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 130 tamponi di cui 3 risultati positivi; all’ospedale di Nola 54 tamponi, di cui 2 risultati positivi; all’ospedale San Pio di Benevento 74 tamponi, di cui nessuno risultato positivo; al Laboratorio del Ceinge 218 tamponi di cui 1 risultato positivoge 218 tamponi di cui 1 risultato positivo