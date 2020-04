“Alla Clinica di Somma Vesuviana il numero dei positivi sale a 22 su 500 tamponi eseguiti. Non ci sono cittadini sommesi. Si tratta del risultato definitivo. Per quanto riguarda la città di Somma il totale dei contagiati è di 25 di cui attualmente 17 positivi. Rinnovo l’appello chiaro a non uscire di casa se non per motivi di necessità”. Lo ha detto Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.