Coronavirus, sospese da oggi le gite scolastiche

, 23 feb. – (Adnkronos) – “Il Ministero dell’Istruzione in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali, informa che i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020. Si ringraziano le scuole e i dirigenti scolastici per la collaborazione”. Lo riferisce in una nota il ministero dell’Istruzione.

“Il Consiglio dei Ministri, nella serata di sabato 22 febbraio, – precisa il ministero – ha definito apposite misure per e ulteriori misure di contenimento. Fra le decisioni adottate, anche quelle relative alla sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”.