Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) – “Siamo in grado di accogliere e curare” i pazienti con , “ci stiamo organizzando anche in maniera flessibile per accogliere altri pazienti e aumenteremo i posti letto dell’ospedale, in particolare in terapia intensiva”. Lo ha detto il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, a margine della lettura del bollettino quotidiano.