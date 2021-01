Coronavirus: Spata (medici Lombardia), vaccini lenti? Non solo ferie, manca personale’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – L’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera ha spiegato in un’intervista che ci sono medici con 50 giorni di ferie arretrate: non si potevano far rientrare in servizio per un vaccino nei giorni festivi. “Questo periodo con le feste – sottolinea Spata – non ha particolarmente agevolato la campagna vaccinale. Aspettiamo i prossimi giorni, speriamo che da domani ci sia questa accelerata. Non possiamo permetterci di aspettare”.