Roma, 31 dic (Adnkronos) – “Quella dei vaccini è la grande partita dei prossimi mesi, la più importante. I vaccini sono un bene pubblico fondamentale di tutti. Dobbiamo batterci in ogni luogo perchè siano diritto fondamentale di ogni essere umano non un privilegio di chi ha più soldi per accaparrarseli”. Lo ha detto Roberto Speranza in un incontro on line di Articolo 1.