Coronavirus, sul sito del Comune di Napoli la lista di alberghi e B&B disponibili a ospitare personale sanitario

Sul sito web del Comune di Napoli è stata pubblicata la lista delle strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere del territorio comunale che hanno aderito alla manifestazione di interesse per la ricerca di disponibilita’ di alloggi per il personale medico, infermieristico ed operatori socio sanitari. Il personale sanitario in servizio in strutture sanitarie del territorio comunale, chiarisce l’amministrazione di palazzo San Giacomo, potra’ prendere contatto con le strutture ivi indicate per effettuare le proprie prenotazioni. Gli operatori delle strutture ricettive riceveranno il contratto che dovra’ essere reinviato, allo stesso indirizzo mail, entro le 24 del 2 aprile 2020 debitamente firmato con allegato un documento di riconoscimento in corso di validita’. Nelle more della sottoscrizione dei singoli contratti da parte degli operatori delle strutture, l’ospitalita’ sara’ riconosciuta a decorrere da oggi e fino al 31 maggio 2020 fermo restando che in caso di mancata sottoscrizione e invio del contratto non potra’ essere erogato alcun rimborso.