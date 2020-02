Coronavirus, Teatro alla Scala sospende rappresentazioni

Milano, 23 feb. (Adnkronos) – “Si comunica che in relazione all’evolversi della diffusione del le rappresentazioni del Teatro alla Scala sono sospese a titolo cautelativo in attesa delle disposizioni delle autorità competenti”. E’ quanto si legge in una nota anche in inglese pubblicata su Facebook dal Teatro alla Scala. “Per informazioni relative alla riprogrammazione degli spettacoli e al rimborso dei biglietti si prega di scrivere all’indirizzo lascalarisponde@fondazionelascala.it o chiamare il servizio infotel +39 02 72 003 744 (servizio attivo tutti i giorni dalle 9 alle 18)”, si precisa.

Anche il Piccolo Teatro di Milano “sospende gli spettacoli, compreso le recite pomeridiane odierne, fino a nuova comunicazione da parte degli organismi preposti”.