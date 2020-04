Coronavirus, Tecnam, dagli aerei alle mascherine: via alla produzione di Dpi in vista della fase 2

Tecnam avvia la fabbricazione di dispositivi di protezione contro il virus Covid-19. Questa nuova produzione si affianca a quella tradizionale di velivoli “e vuole essere – è scritto in una nota diffusa dall’azienda – una risposta alla carenza di mascherine e dispositivi di protezione individuale (Dpi). Specialmente in vista della fase 2 del “Lockdown” dove alcune attività e spostamenti saranno consentiti solo utilizzando adeguati dispositivi di protezione”. Un ulteriore motivo che ha spinto Tecnam in questa nuova produzione è che questo dispositivo possa consentire un veloce ritorno alle attività di volo, sia passeggeri che addestrative.

Il dipartimento Ricerca & Sviluppo di Tecnam ha sfruttato la propria esperienza nell’ambito della progettazione aeronautica “per concepire un dispositivo di protezione innovativo” rispetto all’offerta corrente. “Lo schermo Tfs (Tecnam Face Shield) – spiegano i ricercatori – è una soluzione multiuso atta a proteggere occhi e vie aeree contro schizzi e spruzzi di natura biologica. E’ stato disegnato per aderire completamente al viso: una singola fascia elastica all’altezza del visore consente alla stessa di poter essere indossata in maniera adattabile. La respirazione, nella variante non dotata di sistema di filtraggio, è assicurata da un sistema di ventilazione libero, ma progettato per direzionare l’ingresso e l’uscita dell’aria verso la parte posteriore del dispositivo”.

Il dispositivo, precisa la società, “è attualmente in fase avanzata di omologazione Ce secondo le normative Uuni En applicabili per i dispositivi di protezione individuale ma l’utilizzo è già possibile in tutti i luoghi affollati (quali, a titolo esemplificativo, supermercati ed ipermercati, mezzi pubblici, etc.) in sostituzione dei semplici schermi facciali, più ingombranti e limitativi nei movimenti del capo, quale protezione da schizzi e spruzzi di natura biologica”.

È allo studio anche una versione dotata di filtri per quegli ambienti dove è necessario garantire un filtraggio dell’aria in ingresso, oltre alla protezione contro schizzi e spruzzi di natura biologica;

Infine, altre varianti di design specificamente progettate saranno messe a disposizione dei passeggeri dei velivoli Tecnam, nonché degli istruttori e degli allievi delle scuole di volo. “In momenti come questi – commenta il managing director di Tecnam, Giovanni Pascale – le aziende sono chiamate a fare la loro parte. Contribuire alla disponibilità di dispositivi di protezione individuale non è mai stato così importante come oggi. Abbiamo così messo in campo tutte le migliori forze in Tecnam per avviare immediatamente una produzione che potesse rispondere a questa grande carenza di protezioni sanitarie. Sarà bellissimo infine, grazie al Dpi completamente trasparente anche sulla bocca (ma personalizzabile all’occorrenza), poter rendere il sorriso di noi italiani nuovamente visibile”.