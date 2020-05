Milano, 23 mag. (Adnkronos) – I posti occupati in terapia intensiva in Lombardia da pazienti covid19 gravi scendono sotto la soglia dei 200. Secondo l’ultimo bollettino della Regione Lombardia, nelle ultime ore si sono liberati altri otto posti letto, portando il totale a 199. I ricoverati meno gravi, invece, sono due in meno rispetto a ieri, per un totale di 4.026 ricoveri non in rianimazione.