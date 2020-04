Coronavirus, Torre del Greco: altri 5 positivi e un guarito. In totale 53 contagiati: 19 in ospedale e 34 a casa

Cinque nuovi casi di contagio da Codiv-19 registrati a Torre del Greco città nella quale è nel frattempo giunto a guarigione un altro soggetto precedentemente risultato positivo al virus. Sono i dati forniti attraverso una nota dal Centro operativo comunale presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, coadiuvato dai dirigenti dell’ente e dalla consigliera con delega alla Protezione civile Maria Orlando, centro riunito in seduta permanente a palazzo Baronale. Secondo i numeri in possesso del Coc e aggiornati dalla Protezione civile regionale e dall’Asl Napoli 3 Sud sono ad oggi 53 le persone positive al Coronavirus nella città vesuviana, 19 dei quali ospedalizzati, mentre 34 sono in isolamento domiciliare. Il totale dei guariti sale a quota dieci, come dieci sono i decessi registrati a Torre del Greco dall’inizio della pandemia. “Ritenere di essere fuori dalla fase critica – sottolinea il sindaco Palomba – proprio in queste ore sarebbe un grosso errore. A tal proposito, a nome di tutta l’amministrazione comunale voglio esprimere un sincero plauso per l’omaggio reso dalle forze dell’ordine al personale sanitario dell’ospedale di Boscotrecase, destinato alle emergenze da Covid, per l’encomiabile lavoro svolto a beneficio dei cittadini”.