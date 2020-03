Coronavirus, tre i magistrati positivi al Tribunale di Napoli

Anche due magistrati della quarta e quinta sezione della Corte d’Appello di Napoli sono risultati positivi al test del coronavirus. In particolare, uno dei due giudici era appena rientrato in città dopo aver trascorso un periodo con la famiglia in Lombardia e aver fatto la settimana bianca. Lunedì mattina era regolarmente in servizio, si è recato in cancelleria ma non ha tenuto udienza. Nelle ore successive, da quanto riferiscono fonti legali, si è sentito male. Anche un altro magistrato è risultato positivo. Tutti i giudici delle due sezioni e il personale amministrativo è stato posto in quarantena e, da quanto si è saputo un cancelliere avrebbe la febbre alta. I vertici degli uffici giudiziari napoletani hanno disposto, d’intesa con il ministero della Giustizia, la chiusura del Tribunale, ad eccezione dei servizi essenziali, per una sanificazione straordinaria. Il Palazzo di Giustizia dovrebbe riaprire martedì prossimo.