Coronavirus, tre positivi a Sorrento e uno a Vico Equense: sono i primi casi segnalati in costiera   

Tre persone residenti a Sorrento sono risultate positive al tampone per il coronavirus Covid-19. Due sono in isolamento domiciliare, ed una in trasferimento dall’ospedale di Sorrento a quello di Boscotrecase. E’ la prima volta che casi di coronavirus vengono segnalati in costiera sorrentina. “Le raccomandazioni dei giorni scorsi diventano ora un imperativo: restate e casa – dichiara il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo – Bisogna evitare ogni possibile fonte di contagio, per scongiurare il pericolo che singoli casi sotto controllo possano diventare un focolaio di trasmissione della malattia. C’e’ bisogno della collaborazione di tutti”. Un quarto caso positivo e’ stato reso noto dal sindaco di Vico Equense, altro comune della costiera sorrentina.