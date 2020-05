Washington, 25 mag. (Adnkronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha deciso di sospendere l’ingresso nel Paese a chiunque sia stato in Brasile. “Ho stabilito che è nell’interesse degli Stati Uniti prendere provvedimenti per limitare e sospendere l’ingresso negli Stati Uniti, per immigrati o non immigranti, a tutti coloro che erano fisicamente presenti nella Repubblica del Brasile nei 14 giorni precedenti il loro ingresso o tentativo di ingresso negli Stati Uniti”, ha detto Trump.