Coronavirus, turismo: idee per la ripresa. A Pollica il sindaco lancia gli Holiday bond per superare la crisi  

Il funzionamento del meccanismo verrebbe affidato ad “una piattaforma tecnologica connessa con l’Agenzia delle Entrate sulla quale si registrano le aziende che vogliono ricevere il bond cosi’ da evitare anche il mercato nero e si registrano i cittadini per comprare la loro vacanza della quale usufruire tra quando si chiudera’ la crisi sanitaria e fino a dicembre 2022”, spiega il primo cittadino aggiungendo che “quando il cittadino compra il bond, cioe’ la sua vacanza anticipata, lo dichiara in dichiarazione dei redditi, come si fa con l’acquisto dei farmaci, e ottiene una detrazione che puo’ variare tra il 19 e il 26%”. A questo, si associa uno sconto del 30% che dovra’ essere praticato dagli imprenditori che riceverebbero, subito, la liquidita’ per fronteggiare il dopo emergenza. Inoltre, “tutte le entrate derivanti dagli Hb saranno defiscalizzate, in modo da garantire un supporto al settore e stimolare la scontistica a favore dei turisti”, precisa Pisani. In buona sostanza, il cittadino andrebbe a pagare la sua vacanza il 50% in meno di quanto costa. Lo Stato, dal canto suo, “se mette 1 miliardo di euro in detrazione in favore dell’utente, farebbe generare liquidita’ all’interno del sistema turistico per 5 miliardi e mezzo di euro circa”, sottolinea il sindaco cilentano, ricordando che “potrebbe rendersi necessario, per favorirne l’acquisto, garantire il valore di emissione dell’Holiday Bond, mediante garanzia dello Stato nel caso di eventuale fallimento di aziende entrate nel circuito dei bond”.