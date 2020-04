Coronavirus Ubi banca: Dalle Pmi campane 1.400 richieste di finanziamento fino a 25 mila euro

Sono state circa 4 mila (Puglia 1700, Campania 1400, Calabria 1000) le richieste di finanziamento fino a 25mila euro arrivate nelle filiali di Ubi Banca nella Macro Area Territoriale Sud, fin dalle prime ore di lunedì mattina da parte di piccole imprese interessate al credito agevolato del “decreto liquidità” garantito al 100% dallo Stato. È quanto si legge in un comunicato. “Sui tempi di erogazione, in relazione a quanto affermato da Abi secondo cui se tutto è in ordine si ottiene il finanziamento “in una giornata”, afferma Alberto Pedroli responsabile della MAT Sud di UBI Banca – riceviamo le domande e le inseriamo come da processo sul portale del Mediocredito Centrale. Appena riceviamo la risposta sull’accettazione procediamo all’erogazione. Diverse nostre filiali – aggiunge – in queste ore stanno lavorando a pieno regime sulle richieste, ma stiamo incentivando anche l’utilizzo dell’online”. In proposito la banca pubblica sul proprio sito web l’elenco delle filiali con i recapiti. “Le nostre filiali sono certamente impattate dalle richieste e sono organizzate in base all’apertura del mattino perlopiù su appuntamento e all’istruttoria delle domande online relative ai finanziamenti per i 25mila euro ma anche agli altri interventi dedicati dai decreti di Governo a favore di aziende e famiglie”. Anche le richieste di moratorie sono state tantissime, circa 11 mila tutte subito vagliate e processate: 4 mila in Puglia, oltre 3 mila in Calabria, circa 4 mila in Campania.