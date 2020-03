Coronavirus, una task force per le imprese

Confindustria ha costituito una task force interna, punto di raccordo con tutti gli attori istituzionali, per rispondere in maniera puntuale ed efficiente alle esigenze delle imprese associate, in seguito all’emergenza economica che si è venuta a creare per l’epidemia da Coronavirus.

Per dare seguito a tutte le richieste di aiuto, Confindustria si è attivata già quando dalla Cina sono arrivati i primi segnali di allarme prima sanitario e poi delle ripercussioni sull’attività dell’impresa anche in Italia. Molte infatti sono le imprese che dipendono dal paese asiatico per l’approvvigionamento delle materie prime o per la presenza in loco di stabilimenti industriali.

Per questo, una “prima fase” operativa della task force si è dedicata principalmente alla gestione delle problematiche dei rapporti commerciali con la Cina, al coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina e con il Ministero della Salute. La task force ha dato seguito alle prime richieste relative alle problematiche legate al contatto con le merci provenienti dalla Cina, il trattamento dei lavoratori italiani rientrati dalla Cina, il rimpatrio dei lavoratori da e verso la Cina, l’approvvigionamento di merci e le esportazioni, nonché la partecipazione delle imprese alle fiere internazionali.

In una “seconda fase”, più legata al diffondersi dell’emergenza soprattutto nel Nord Italia, la task force di Confindustria ha rafforzato le azioni di sostegno per le imprese: si è avviato un confronto con i Ministeri dell’Economia e del Lavoro che ha portato in tempi brevi all’adozione di misure fiscali, finanziarie e giuslavoristiche di supporto al sistema economico e delle Associazioni territoriali e di categoria del Sistema.

Altre azioni hanno portato alla collaborazione con la Protezione Civile per la fornitura dei dispositivi medici come le mascherine protettive, e fino alla definizione di una comunicazione coordinata con le altre Parti sociali.

Anche oggi il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia ha ribadito che per l’emergenza Coronavirus “non bastano i 3,6 miliardi di sforamento” del deficit previsti dal governo. “Serve un’operazione straordinaria e shock nel mondo dell’economia, partendo da alcune priorità: lo sblocco delle infrastrutture italiane ed europee e la questione credito, per aiutare nel periodo di transizione le imprese che avranno cali di fatturato”. Boccia ha rilanciato l’idea di un piano straordinario a livello europeo da 3.000 miliardi di investimenti in 10 anni, finanziabili con eurobond.

È in questi momenti – ha detto ancora – che “il Paese deve difendere la sua dignità e la sua capacità di reazione. Se diamo l’impressione di governare la questione, anche dal punto di vista della comunicazione, senza allarmismi, con trasparenza, i clienti delle nostre imprese ritornano”.