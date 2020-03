Coronavirus, un’azienda sannita si candida: Produciamo noi le mascherine per la Campania

Introvabili e preziose, sicuramente necessarie, le mascherine potrebbero non essere più un problema per la Campania. Un’azienda del nucleo industriale di Benevento, a Ponte Valentino, si è riconvertita e sta già producendo mascherine protettive, certificate oeko-tek, lavabili e riutilizzabili. È la Muccillo Group, che attraverso il presidente del consorzio Asi, Luigi Barone, ha fatto sapere alla Regione Campania e alla Protezione Civile regionale di essere pronta per una fornitura consistente, tutta made in Italy, non soltanto per la Campania ma anche per le esigenze nazionali. Alla Muccillo Group si aggiunge anche una piccola azienda di Limatola, sempre in provincia di Benevento che è disponibile a realizzare e distribuire gratuitamente mascherine protettive per il proprio territorio e per i comuni vicini.