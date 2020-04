Coronavirus, Unimpresa: Bonus di 600 euro, domanda impossibile. In panne il sito dell’Inps

Il sito dell’Inps è in panne: non si apre e l’accesso è impedito sia in modalità utente persona fisica sia in modalità “patronato”. Ne consegue che per le aziende e i cittadini è di fatto impossibile inoltrare la domanda finalizzata a ricevere il bonus da 600 euro previsto dal decreto-legge del governo sul Coronavirus. Lo denuncia Unimpresa. «Ce lo aspettavamo e questo è solo l’antipasto per i prossimi sussidi pubblici: la macchina informatica e burocratica dello Stato non è in grado di gestire una situazione così complessa, con milioni di operazioni da effettuare in pochissimo tempo. Il risultato è che il denaro, probabilmente, arriverà agli interessati con grande ritardo e con conseguenze pesantissime per le famiglie» commenta il responsabile dei patronati Unimpresa, Giuseppe Fortunato.