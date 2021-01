Coronavirus, vaccinati 99 utenti Rsa Asl Napoli Centro: in 10 si rifiutano

Nel corso della mattina odierna l’Asl Napoli 1 centro ha provveduto a somministrare la prima dose di vaccino Pfizer a 99 anziani ospiti delle Residenze Sanitarie Assistite aziendali di via Padula 1 (Posillipo), via Modugno (Scampia), va Comunale del Principe (Frullone) e via Longo (Secondigliano). Sono invece 10 gli anziani che direttamente o per il tramite dei loro tutori hanno scelto di non vaccinarsi. “Le immunizzazioni consentiranno ai nostri utenti di tornare ad abbracciare presto i propri cari”, spiega il direttore generale Ciro Verdoliva, che ha visitato stamane le strutture. “Voglio ringraziare – ha aggiunto – tutto il personale che si prende cura dei nostri anziani e che lo fa non solo con enorme professionalità, ma anche con amore. Mi ha colpito molto il clima accogliente e famigliare che caratterizza queste nostre strutture”.