Coronavirus: Verducci (Pd), ‘governo vari Piano straordinario per adolescenza’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Chiediamo al governo di attivare un ‘Piano straordinario per l’adolescenza’, rivolto in particolare alle fasce sociali deboli a rischio emarginazione, implementando a livello interministeriale le iniziative e i progetti su cui il ministero delle Politiche giovanili ha iniziato a lavorare, a partire dalla riattivazione del servizio civile fino alle misure per sostenere imprenditoria e creatività giovanile”. Lo sottolinea il senatore del Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura di palazzo Madama, primo firmatario di una interrogazione al governo depositata dal Gruppo Pd in Senato.