Coronavirus: vertice al Quirinale, bene sì Ue a proposte Italia, ancora difficoltà negoziato**

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – Soddisfazione perchè le posizioni iniziali dell’Italia sugli aiuti per i singoli Paesi per la crisi legata all’emergenza coronavirus sono oggi “patrimonio comune dell’Europa”, anche se c’è la consapevolezza delle residue difficoltà che vanno ancora superate in sede di negoziato. E’ quanto emerso durante l’incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Enzo Amendola e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, in vista del Consiglio europeo di domani. Al centro della discussione quindi il confronto in corso che proseguirà in sede europea sul Recovery (Next generation Eu) e sul quadro finanziario pluriennale 2021-27.