Coronavirus: Virgin Active, ‘allenamenti digitali anche durante i giorni di festa’ (2)

(Adnkronos) – Se ii numeri delle calorie che ingeriamo quotidianamente possono venirci in aiuto per riordinare le idee e cominciare un programma personale verso il recupero della forma fisica, “è bene sapere che l’allenamento perfetto è ‘olistico’ e tiene conto quindi, non solo di numeri, ma anche del benessere psico-fisico. Ecco allora una guida per mirare a colpo sicuro gli allenamenti da non far mancare alla programmazione quotidiana in questi giorni”. Manuel Del Rossi: “Prendetevi il tempo per dedicarvi ad attività cardio, come Functional e Punch. Se vi sentite ‘in gabbia’, prima di ogni allenamento riscaldatevi anche con una breve corsa a ritmo costante, 15’ accompagnati da buona musica nelle orecchie. Al termine di ogni seduta si avrà un picco di endorfine, che permetterà di affrontare ogni situazione con il giusto livello di ‘distress’, lo stress positivo”.