Milano, 1 giu. (Adnkronos) – “Non sono Nostradamus, non ho la sfera magica. E’ come dire che a Sant’Ambrogio a Milano nevicherà. Noi immaginiamo che la seconda non ci possa essere: sappiamo che i Betacoronavirus che abbiamo conosciuto in precedenza non hanno fatto danni in autunno”. E’ quanto afferma in diretta a Quarta Repubblica Alberto Zangrillo, direttore dell’Unità di anestesia e rianimazione generale dell’ospedale San Raffaele di Milano.