Coronavirus, zero contagi a Napoli (ma 2 in provincia). In Campania in 24 ore 2 morti, 76 guariti e 8 nuovi casi 

Su 4.723 casi di Covid-19 registrati in Campania alle 23,59 di ieri, il totale dei deceduti è 403, due più di ieri, mentre i guariti sono 2.947 (di cui 2759 totalmente guariti e 188 clinicamente guariti), 76 in più nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. I tamponi esaminati da inizio emergenza sono 155.842. Nessun nuovo contagio nelle ultime 24 nella città di Napoli (979 positivi), mentre due nuovi casi si registrano nella provincia partenopea (1.604) per un totale di 2.583 contagi. Zero positivi in più rispetto a ieri anche a Salerno (675) e Benevento (200). Due nuovi casi di Covid in provincia di Avellino (528) e quattro a Caserta (452). Ulteriori verifiche delle Asl in corso per 285 tamponi con esito positivo.