Coronavirus: Zingaretti, ‘Lazio resta giallo, ora non abbassare guardia’**

Roma, 8 gen. (Adnkronos) – “Il Lazio è ancora in fascia gialla. Grazie ai cittadini per il rispetto delle regole. Siamo l’unica regione italiana a non avere mai cambiato colore. Ora non abbassiamo la guardia! Solo in questo modo potremo contenere la diffusione del #COVID fino alla vaccinazione di massa”. Lo scrive su twitter il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.