Coronavirus, Zingaretti: “Sanità funziona, il virus si può contenere”

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Da due mesi siamo pronti ad affrontare tutto. Per fortuna la Sanità è tutto il Sistema stanno funzionando. Bisogna dare fiducia al Paese e contenere il . Si può fare. Si può sconfiggerlo e voltare pagina con la collaborazione di tutti e di tutte”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, dopo aver visitato ad Ostia la Palestra della Legalità.

Nel corso del suo intervento dinanzi alla stampa Zingaretti ha voluto anche ringraziare tutti gli operatori della Sanità. “Sono i veri eroi, i protagonisti di questa mobilitazione generale. Da ieri poi abbiamo cominciato a chiedere a tutti gli uffici pubblici e privati di esporre alcune indicazioni di comportamento semplici, ma fondamentali. Come lavarsi spesso le mani, per esempio, non solo a casa”.

“C’è gente che lavora 20 ore al giorno da 20 giorni – ha detto ancora il governatore del Lazio -. Ma non si può aspettare che qualcuno vi salvi. Sono necessari anche i comportamenti individuali. Bisogna lavarsi le mani, non andare in ospedale se ci si sente male, avvisare le Asl se si è andati nei luoghi del contagio. Si vince la battaglia se ognuno è parte del sistema”.