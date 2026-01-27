Corone di fiori e maratona di lettura: Napoli ricorda le vttime dell’Olocausto

Questa mattina, in occasione della ‘Giornata della Memoria’, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ricorderà la tragedia della Shoah deponendo dei fiori nei luoghi della città legati alle persecuzioni naziste: alle 9.30 a Borgo Orefici, nella strada intitolata a Luciana Pacifici, la bimba nata a Napoli da una famiglia di ebrei toscani e morta a otto mesi sul convoglio diretto ad Auschwitz e, a seguire, sulle pietre d’inciampo in piazza Bovio su cui sono scolpiti i nomi delle vittime della Shoah. Sempre oggi, a partire dalle 9.30 al teatro Mercadante si svolgerà l’iniziativa “Restiamo umani”, che ha ricevuto il patrocinio morale dal Centro Internazionale di Studi “Primo Levi”. L’evento consiste in una maratona di lettura integrale dell’opera “Se questo è un uomo” di Primo Levi e si pone l’obiettivo di sollecitare una riflessione profonda sulla condizione umana e sui rischi derivanti da ogni forma di intolleranza. La manifestazione intende onorare l’anniversario della liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau attraverso la forza civile delle parole dell’autore, mai come oggi attuali nel contesto geopolitico mondiale. La mattinata vedrà un’alternanza di turni di lettura tra studenti delle Scuole Secondarie di I e II Grado della Città, hanno aderito 10 Istituti, e professionisti del mondo dello spettacolo che condivideranno il compito di restituire alla collettività il testo integrale di Levi.