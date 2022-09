Corporate Heritage Awards 2022: 38 le imprese candidate e 69 i progetti in lizza

Un premio dedicato alle imprese che con passione si impegnano a raccontare e a valorizzare la propria storia. I Corporate Heritage Awards rappresentano il più importante evento nazionale legato all’heritage marketing, che premia le imprese impegnate nella valorizzazione del proprio patrimonio storico-culturale come asset strategico. Sono state rese note poco fa le 38 imprese candidate alle seconda edizione (https://www.corporateheritageawards.it/corporate-hertage-awards-2022-imprese-partecipanti/), per un totale di ben 69 progetti in lizza. “La qualità delle strategie di valorizzazione del patrimonio storico e culturale poste in essere dalle imprese partecipanti è di straordinario valore”, fanno sapere gli organizzatori, docenti e ricercatori che animano Leaving Footprints, spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope. Un team specializzato nella consulenza in ambito di heritage marketing. I vincitori di ciascuna delle 6 categorie in concorso, selezionati dal Comitato Scientifico, saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione, che avrà luogo durante la Settimana della Cultura d’impresa a novembre 2022. “In attesa di conoscere gli esiti della selezione finale, non ci resta che augurare a tutte le imprese partecipanti buona fortuna”, concludono i promotori.