Corporate Heritage Awards 2024: ecco le imprese che fanno della loro storia un fattore di successo

La valorizzazione dell’identità storica delle imprese come chiave per innovare il presente e costruire il futuro. Questo il cuore dei «Corporate Heritage Awards», la cui quarta edizione si è tenuta il 22 novembre scorso nella sede nazionale di Confindustria a Roma, nell’ambito della XXII Settimana della Cultura d’Impresa. Il premio, ideato da «Leaving Footprints», spin-off accademico dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi di Napoli Parthenope, si propone di celebrare le eccellenze italiane che hanno saputo trasformare il proprio patrimonio storico in uno strumento di narrazione e competitività.

Napolitano: La storia aziendale come fattore strategico delle imprese

L’heritage marketing studia come le imprese possano valorizzare e comunicare la propria storia e identità per distinguersi in mercati sempre più competitivi. “Leaving Footprints – dichiara la professoressa Maria Rosaria Napolitano, Responsabile scientifico dello spin-off – nasce proprio dall’idea di supportare le imprese storiche nell’utilizzo strategico del proprio patrimonio storico e culturale in chiave narrativa e di coinvolgimento degli stakeholder”.

Nato dall’unione tra competenze accademiche e l’expertise di professionisti attivi nel marketing e nella comunicazione, Leaving Footprints offre una serie di servizi per supportare le aziende nella creazione di strategie innovative, dalla produzione di contenuti culturali alla progettazione di esperienze immersive.

Leaving Footprints, non soltanto teoria

La visione di Leaving Footprints non si limita alla teoria: è un luogo d’incontro tra ricerca e mercato, dove competenze scientifiche e conoscenze operative si fondono per dar vita a progetti di successo. “I Corporate Heritage Awards rappresentano una vetrina di questo approccio – spiega Angelo Riviezzo, co-founder e partner di Leaving Footprints -: un’occasione per mettere in luce come il patrimonio storico possa trasformarsi in un asset strategico, portando alla ribalta best practice e premiando la creatività delle imprese” sostiene il professor Angelo Riviezzo, co-founder e partner di Leaving Footprints”.

Durante la cerimonia dei «Corporate Heritage Awards 2024» a Roma, lo scorso 22 novembre, sono stati premiati i migliori progetti di narrazione aziendale in sei categorie, rilevando così la diversità degli strumenti utilizzati per raccontare la storia e l’identità delle imprese

I vincitori

Per la categoria “Narrazione attraverso parole, immagini e suoni”, il premio è stato assegnato a Luigi Lavazza per il progetto Branded Content «Una notte a Torino», un’iniziativa che racconta la storia dell’espresso attraverso un racconto cinematografico.

per il progetto Branded Content «Una notte a Torino», un’iniziativa che racconta la storia dell’espresso attraverso un racconto cinematografico. Per la categoria «Narrazione digitale attraverso parole, immagini e suoni», il premio è stato vinto da Kartell con il progetto «Kartell Podcast», che esplora l’archivio del Museo Kartell, raccontando la tradizione del design italiano.

con il progetto «Kartell Podcast», che esplora l’archivio del Museo Kartell, raccontando la tradizione del design italiano. Per la categoria «Narrazione attraverso luoghi», il riconoscimento è andato a Italgas per l’Heritage Lab, un museo-laboratorio digitale che racconta il patrimonio storico dell’azienda.

per l’Heritage Lab, un museo-laboratorio digitale che racconta il patrimonio storico dell’azienda. Per la categoria «Narrazione attraverso prodotti e brand», il premio è stato assegnato a Pastiglie Leone per il suo rebranding che ha rinnovato l’immagine del marchio, mantenendo però la tradizione aziendale.

per il suo rebranding che ha rinnovato l’immagine del marchio, mantenendo però la tradizione aziendale. Per la categoria «Narrazione attraverso eventi», il vincitore è stato Gruppo Maire e Fondazione Maire con l’evento «Barbara Picutti Creative Contest», un concorso che unisce cultura e sostenibilità.

con l’evento «Barbara Picutti Creative Contest», un concorso che unisce cultura e sostenibilità. Per la categoria «Narrazione per il sociale», il premio è andato a Missoni, che ha candidato il progetto educativo «Intrecci #3», in collaborazione con il Museo MA*GA e la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni. Il progetto offre 200 laboratori gratuiti per studenti tra gli 11 e i 19 anni, insieme a masterclass per adulti, per esplorare le connessioni tra l’arte, la moda e il design.

Menzioni speciali

Oltre ai premi principali, il Comitato Scientifico, presieduto da Antonio Calabrò di Museimpresa e composto da esperti accademici e professionisti della comunicazione e del settore culturale, ha assegnato trei menzioni speciali per le imprese che hanno candidato molteplici progetti di heritage marketing.

La menzione per la migliore strategia integrata è andata a Salvatore Ferragamo , per i suoi progetti che spaziano dalla monografia « Salvatore Ferragamo 1898-1960 », al podcast «I l calzolaio dei sogni » e l’evento celebrativo dedicato al fondatore.

La menzione per la migliore strategia integrata per le piccole imprese è stata attribuita a Biscottificio Antonio Mattei , che ha presentato progetti come la campagna “ Everyone Loves Biscotti di Prato” e lo spettacolo-asta di raccolta fondi «PRESENTE!».

La menzione per la creatività nella strategia di heritage marketing è stata assegnata a Cimbali Group per la sua capacità di combinare video istituzionali, esperienze nei luoghi e eventi innovativi come il MuMAC – Coffee Escape .

Heritage delle imprese locali per promuovere il turismo: le best practice premiate

Quest’anno, un’attenzione particolare è stata riservata alla valorizzazione dell’heritage locale per promuovere il turismo. Tra le best practice premiate, progetti come “Made in Torino. Tour the Excellent“, “TIPO – Turismo Industriale Prato” e “Make It in Puglia” hanno dimostrato come la storia aziendale possa diventare un volano per attrarre visitatori e rilanciare territori.

Sono state così premiate tre best practice di networking territoriale, riconosciute con il premio Corporate Heritage Network