Corporea, il museo del corpo umano dentro la Città della Scienza

di Salvatore Vicedomini

Nella Città della Scienza a Napoli Corporea è una realtà consolidata dal 2017 che attira un pubblico sempre crescente e di tutte le età riuscendo a coniugare educazione, apprendimento e divertimento.

Ospitato in un grande edificio progettato dall’architetto Massimo Pica Ciamarra, Corporea è il primo museo interattivo in Italia ed Europa volto a illustrare le parti del corpo umano e le dinamiche del suo funzionamento. La struttura vanta una superficie di circa 5000 mq. suddivisa su tre piani con un percorso ben definito che consente ai visitatori di interagire direttamente con tutti gli apparati del corpo umano, di verificarne il funzionamento e di avere una conoscenza visiva della loro anatomia. Come avvenne in passato in una serie di trasmissioni di Piero Angela, il visitatore compie un viaggio coinvolgente all’interno del corpo umano attraversando il sistema circolatorio o le vie biliari o passando per il cuore: il tutto arricchito da pannelli illustrativi, sperimentazioni dirette e realtà virtuali. L’obiettivo non è soltanto favorire una migliore conoscenza del corpo umano, ma anche far comprendere ai visitatori, adolescenti o adulti, l’importanza di un’assidua prevenzione della propria salute. Tutti gli apparati sono identificati da un colore diverso; inoltre, computer, monitor, giochi interattivi, postazioni multimediali e video sono presentati in lingua italiana, inglese e cinese. E’ altresì possibile seguire tutti questi tour virtuali composti da circa 100 exibit attraverso visite guidate prenotate anticipatamente in una postazione situata subito dopo l’entrata.