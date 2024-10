Corrado Azzollini confermato a guida Confartigianato Cinema e Audiovisivo

Roma, 1 ott. (askanews) – Il Consiglio Nazionale della categoria Cinema e Audiovisivo avrà alla guida, per i prossimi quattro anni, il pugliese Corrado Azzollini rieletto per un secondo mandato. Azzollini sarà affiancato da Mario Perchiazzi (Lazio) e Flora Fiume (Campania) nel ruolo di Vicepresidenti.

“La rielezione a presidente di Confartigianato Cinema e Audiovisivo, in un frangente così delicato per l’intero settore, è per me una grande responsabilità – ha dichiarato Corrado Azzollini – D’altra parte la riconferma è un incoraggiamento a perseverare nel lavoro svolto in questi anni: è il segnale che abbiamo imboccato la strada giusta. Per questo motivo, come Confartigianato continueremo a spenderci senza riserve nella tutela degli interessi delle micro e piccole imprese che lavorano nella filiera del cinema e dell’audiovisivo, a partire dal tema caldo del momento che è quello della riforma del tax credit”.

“Abbiamo già espresso la nostra contrarietà all’attuale formulazione dei decreti attuativi, che di fatto rischiano di consegnare l’intero settore in mano a pochi grandi player proprio a scapito di chi ha reso grande il cinema italiano e crea lavoro e sviluppo nel nostro Paese, ossia le piccole produzioni e distribuzioni. Vogliamo costruire con il Ministro Giuli un dialogo franco e leale in una visione comune che riconosca come irrinunciabile nel panorama culturale e produttivo italiano il ruolo delle mpmi”, ha aggiunto il Presidente Azzollini.